Miguel Ramos e Henrique Chaves vencem nas corridas de GT

Depois de terem conquistado a pole position na véspera, este domingo os dois portugueses bateram a concorrência por mais de cinco segundos.

Os portugueses Miguel Ramos e Henrique Chaves (Lamborghini) venceram este domingo as duas corridas da sétima jornada do campeonato GT World Challenge Europe, na classe Pro-Am, disputada em Brands Hatch, na Grã-Bretanha.

Depois de terem conquistado a pole position na véspera, este domingo os dois portugueses bateram a concorrência por mais de cinco segundos.

"Foi um fim de semana fantástico, com duas pole positions e duas vitórias. Estivemos fortes e a equipa deu-nos um carro muito competitivo. Na segunda corrida, estava com um bom ritmo, mas tive uma saída de pista já perto do final do meu turno para evitar um Ferrari que saía das boxes. Perdi algum tempo, mas consegui ainda manter o comando e com uma boa vantagem. O Miguel esteve também muito rápido e fez ainda a ultrapassagem que nos permitiu vencer e garantir que a nossa passagem por Brands Hatch tenha sido quase perfeita", sublinhou Henrique Chaves.

Com estes resultados, os dois pilotos lusos estão agora no comando do GT World Challenge Europe e da Sprint Cup.

A próxima ronda do GT World Challenge Europe disputa-se já no próximo fim de semana em Nurburgring, sendo também uma etapa da Sprint Cup.