Miguel Oliveira voltou no Estoril e dominou

Piloto da KTM ganhou ritmo correndo no Nacional de Velocidade, que se iniciou no Estoril.

Com 84 pilotos inscritos e as portas do Circuito do Estoril fechadas, o Campeonato Nacional de Velocidade de motociclismo arrancou no sábado e com uma novidade: Miguel Oliveira, o piloto português de MotoGP, decidiu alinhar, para ganhar ritmo de competição. Sem surpresa, venceu a principal corrida.

O piloto da KTM Tech3 entrou na principal das três provas de ontem, a de Superbikes e Superstock 600, surgindo com uma moto totalmente branca e de marca escondida. Partindo da pole position - fez 1m39,985s nos treinos -, Oliveira provou ser de "outro campeonato", até porque Ivo Lopes, que partia com uma BMW da segunda posição e era o único com um ritmo aproximado, só fez três das 15 voltas. O português do MotoGP deixou a Yamaha de Pedro Nuno a 45,752s e a de André Pires a 57,494s.

"Foi o primeiro evento de desporto motorizado em Portugal após esta fase de confinamento. Estão todos de parabéns, organização e participantes por todos juntos darem o bom exemplo a outras federações e países", comentou Oliveira no final.

Este domingo, pelas 15h40, realiza-se a segunda prova de Superbikes, novamente só com pilotos e mecânicos presentes - todos de máscaras -, algo que no sábado já muitos lamentavam nas redes sociais, pois a dimensão das bancadas permite manter o distanciamento.

Se para Oliveira é uma ocasião para evoluir a forma, para os restantes pilotos este é um momento atenções especiais, pois o motociclismo teve a honra de ser o segundo desporto a ter competição, depois do futebol, desde a paragem gerada pela pandemia.