Declarações de Miguel Oliveira no dia em que foi anunciado que pode correr no GP das Américas, terceira corrida do calendário de MotoGP e que decorre este fim de semana no COTA, no Texas

Miguel Oliveira está de regresso ao Mundial de MotoGP, tendo sido dado como apto pela equipa médica do campeonato a alinhar no GP das Américas, que decorre este fim de semana no Circuito das Américas, nos Estados Unidos.

Aos jornalistas, presentes no COTA, o piloto da RNF Aprilia começou por explicar a extensão da lesão sofrida ao ser abalroado por Marc Márquez no GP de Portugal.

"A lesão, basicamente, atingiu alguns tendões na zona da anca direita. O problema é que não podia abrir a perna pra subir a moto sem ter muitas dores. Tive muitas dores durante três dias".

"Foi uma decisão muito complicada de tomar, mas para tinha mesmo de descansar. Se a corrida não fosse no fim de semana seguinte eu teria corrido. Vendo bem, perante o que aconteceu, estou muito feliz por não ter sofrido uma lesão mais grave".