Miguel Oliveira vai partir do 17.º lugar no GP do Algarve

Já Francesco Bagnaia (Ducati) conquistou a pole position.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) vai partir da primeira posição para o Grande Prémio do Algarve de MotoGP, da 17.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade, enquanto Miguel Oliveira (KTM) vai arrancar do 17.º lugar.

Bagnaia, segundo na classificação de pilotos, atrás do francês Fabio Quartararo (Yamaha), que já assegurou o título mundial, conseguiu a sua sexta "pole position" da temporada, a quinta consecutiva, ao bater o recorde do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, fixando-o em 1.38,725 minutos.

O italiano confirmou o estatuto de mais rápido dos treinos livres, depois de ter sofrido uma queda na corrida anterior, em Misano, em Itália, deixando o australiano e seu companheiro de equipa Jack Miller a 0,104 segundos e o espanhol Joan Mir (Suzuki), campeão do mundo em 2020, no terceiro, a 0,168.

Depois de se ter tornado no primeiro francês campeão do mundo de MotoGP, Quartararo, vencedor em abril do Grande Prémio de Portugal, também disputado na "montanha-russa" algarvia, sofreu uma queda na qualificação e não foi além do sétimo melhor registo, a 0,406 segundos de Bagnaia.

O português Miguel Oliveira falhou a presença na fase final da qualificação - reservada aos 10 mais rápidos nos três primeiros treinos e aos dois melhores da primeira fase de qualificação -, após ter sido o 15.º classificado nos ensaios.

O piloto natural de Almada, vencedor da primeira corrida de MotoGP em Portimão, em 2020, cumpriu a sua melhor volta na qualificação em 01.39,624, imediatamente atrás do italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão da categoria "rainha", que foi dois centésimos de segundo mais rápido do que Oliveira.

Os dois "repescados" para a segunda fase de qualificação foram o francês Johann Zarco (Ducati) e o espanhol Iker Lecuona (KTM), com os tempos de 01.39,130 e 01.39,171, respetivamente.

O Grande Prémio do Algarve de MotoGP vai ser disputado no domingo, a partir das 13:00.