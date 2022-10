Miguel Oliveira vai correr o Rali do Algarve com um Hyundai Rally2

Piloto de MotoGP vai cumprir mais um sonho a 12 e 13 de novembro, uma semana depois de terminar o seu Mundial

Miguel Oliveira vai estrear-se nos ralis a 12 e 13 de novembro, alinhando no Rali Casinos do Algarve com um Hyundai i20 N Rally2 da equipa oficial portuguesa. A prova pontua para a Taça de Portugal de Ralis e o piloto de MotoGP já terá terminado a sua época nas duas rodas, pois o Mundial encerra no dia 6, com o Grande Prémio da Comunidade Valenciana.

"Para quem me conhece e acompanha, sabe que este sempre foi um sonho, fazer um rali, sou um apaixonado por velocidade. Já tive algumas experiências em pista, mas este é um grande desafio, fazer uma prova em estrada. Estou com muita expectativa, vou estar com a adrenalina em alta para me adaptar ao carro e aos troços", disse Miguel Oliveira, que não disfarça o entusiasmo: "Esta é mais uma grande experiência com a Hyundai e o meu objetivo é aproveitar ao máximo e divertir-me. Estou muito feliz por também poder ter um motivo para estar uma vez mais perto dos meus fãs e viver um ambiente diferente das habituais competições".

O almadense terá os conselhos de Ricardo Teodósio, algarvio que é piloto oficial da Hyundai, e ainda não indicou quem será o seu navegador. Em julho, ao estrear-se no Campeonato de Portugal de Velocidade, em Vila Real, fez equipa com o seu pai, Paulo Oliveira, num Hyundai i30 N TCR, mas nessa ocasião pilotando à vez.

"Foi há quatro anos que o Miguel Oliveira passou a ser nosso embaixador. Em novembro de 2018, numa ação no Circuito do Estoril, ele teve o primeiro contacto com o Hyundai i20 R5. Foi essa a primeira experiência do Miguel com a Hyundai, conduzir um carro de rali. E a ideia de um dia participar numa prova oficial nasceu logo ali. Por isso, é com muito orgulho que confirmamos que ele vai correr o Rali Casinos do Algarve ao volante do Hyundai i20 N Rally2", disse Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal.

"Não é segredo que o Miguel é um amante da velocidade em quatro rodas e, com o fecho da época de MotoGP, esta pareceu-nos a oportunidade ideal. Temos a certeza que vai ser uma grande experiência para ele, cheia de emoção. E não vai estar sozinho: vai ter um mentor especial, um algarvio com um currículo invejável, o Ricardo Teodósio, acompanhado do seu navegador José Teixeira", completou Sérgio Ribeiro.