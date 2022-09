Miguel Oliveira: "Tive uma boa velocidade naquela volta específica, mas acabei no chão"

Redação com Lusa

Miguel Oliveira "confiante" para a corrida de domingo do GP do Japão

Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se "confiante" para a corrida do Grande Prémio do Japão de MotoGP, 16.ª de 20 rondas da temporada, que se disputa no domingo.

O piloto português garantiu este sábado o oitavo lugar da grelha de partida, apesar de uma queda sofrida nos últimos minutos da sessão de qualificação, marcada pela chuva que se abateu sobre o circuito nipónico.

"Tive uma boa velocidade e potencial na Q2 e naquela volta específica [a última], mas acabei no chão na curva nove. Foi uma pena, mas estou confiante para amanhã (domingo)", comentou o piloto português, em declarações divulgadas pela equipa KTM.

O piloto da KTM fez a sua melhor volta em 1.55,895 minutos, terminando a 0,681 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Honda).

"Foi complicado preparar a corrida, mas vamos ver [o que vai acontecer]", concluiu Miguel Oliveira.

Oliveira parte para esta prova no 11.º lugar do campeonato, com 95 pontos.