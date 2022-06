GP da Alemanha: Miguel Oliveira a quase um segundo do mais rápido

Redação com Lusa

Fez a sua melhor volta durante a sessão da tarde, rodando em 1.20,915 minutos, ficando a 0,897 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati)

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na 17.ª posição o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, 10.ª prova da temporada.

O piloto natural de Almada fez a sua melhor volta durante a sessão da tarde, rodando em 1.20,915 minutos, ficando a 0,897 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Bagnaia bateu mesmo o recorde do circuito alemão de Sachsenring, que pertencia ao espanhol Marc Márquez, fazendo a melhor volta em 1.20,018 minutos.

O também transalpino Luca Marini (Ducati) foi o segundo, a 0,115 segundos de Bagnaia, enquanto o australiano Jack Miller (Ducati) foi terceiro, a 0,193 segundos.

O piloto português chegou a ter o melhor tempo da sessão logo no início, ocupando, depois, a sexta posição até aos últimos minutos.

Mas, na derradeira tentativa, com o calor a aumentar, quase todos os pilotos melhoraram os seus registos e Miguel Oliveira acabou por fechar o dia na 17.ª posição.

No sábado disputam-se mais duas sessões de treinos livres, seguidas da qualificação, dividida em duas partes (Q1 e Q2).

Os 10 pilotos mais rápidos no conjunto das três primeiras sessões de treinos livres garantem automaticamente a passagem à Q2, enquanto os restantes 14 lutam pelas duas restantes vagas na Q1.

O GP da Alemanha de MotoGP é a 10.ª prova da temporada.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha) chega como líder do campeonato, com 147 pontos, enquanto Miguel Oliveira é 11.º, com 57.