Miguel Oliveira termina primeira corrida sprint de MotoGP no sétimo lugar

Pecco Bagnaia venceu a corrida deste sábado. Piloto português lutou pelo pódio, mas um erro na última volta custou-lhe caro

Francesco Bagnaia (Ducati) venceu este sábado a primeira corrida sprint da história do Moto GP, no Autódromo Internacional do Algarve, no GP de Portugal. Jorge Martín (Ducati) terminou no segundo posto, Marc Márquez (Honda) fechou o pódio.

Miguel Oliveira (RNF Aprilia), que partiu da quarta posição e esteve até praticamente ao final na luta por um lugar no pódio - era terceiro na última volta -, cometeu um erro e saiu largo na curva 11 do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, tendo caído para a sétima posição e cortado a linha de meta a 2,940 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martin em segundo, a 0,307, e o antigo campeão mundial, o espanhol Marc Márquez em terceiro, a 1,517.

O piloto da RNF Aprilia somou três pontos.

No domingo, disputa-se a corrida principal, para a qual Miguel Oliveira parte da quarta posição da grelha - tal como partiu para a corrida sprint.