MotoGP: Miguel Oliveira termina Grande Prémio do Catar no 13.º lugar

O piloto português ainda chegou ao 10.º lugar, mas acabou por passar a linha da meta na 13.ª posição.

Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo o Grande Prémio do Catar no 13.º lugar, depois de ter partido da 15.ª posição na grelha de partida, do Circuito de Losail.

Maverick Viñales (Yamaha) foi o vencedor da primeira corrida da temporada, com Johann Zarco (Ducati) e Francesco Bagnaia (Ducati) a terminar em segundo e terceiro, respetivamente.

O atual campeão do mundo, Joan Mir (Suzuki), terminou na 4.ª posição, enquanto Valentino Rossi (Yamaha) não conseguiu ir além do 12.º lugar.

O segundo Grande Prémio do ano volta a ser no Catar, outra vez no Circuito de Losail, de 2 a 4 de abril.