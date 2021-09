Miguel Oliveira termina GP de São Marino no 20.º lugar

Piloto português partiu do 21.º posto da grelha e terminou a 14.ª prova do ano uma posição à frente.

Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo na 20.ª posição o GP de São Marino, 14.ª prova do MotoGP conquistada pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati). O francês Fabio Quartararo (Yamaha) terminou logo atrás de Bagnaia, enquanto Enea Bastianini (Ducati) fechou o pódio.

Oliveira esteve durante as 27 voltas longe das primeiras posições. Após a largada, perdeu uma posição para Danilo Petrucci e caiu para 22.º. Voltou a ganhar duas posições com as quedas (sem gravidades)

de Jorge Martin na curva 14 (no início da prova) e Alex Rins (na 17.ª volta).

Toda a emoção da prova ficou, de facto, na luta pelas primeiras posições. Após largar na pole position, Bagnaia manteve-se na ponta e chegou a abrir três segundos de vantagem para o segundo classificado. Porém, em recuperação, o francês Fabio Quartararo, líder do mundial, conseguiu aproximar-se nas últimas voltas e pôs em risco a vitória do italiano, que acabou por acontecer para a alegria dos adeptos em Itália.

Com estes resultados, Fábio Quartararo mantém o comando do Mundial, com 234 pontos, mais 48 do que Bagnaia.