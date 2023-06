Miguel Oliveira: "Temos de pensar em algo para a corrida principal e para o meu ombro"

Fotografia: Getty Images via AFP

Miguel Oliveira (Aprilia) revelou ter sido apertado na corrida sprint do Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava prova da temporada, o que o fez perder muitas posições e terminar apenas em 19.º.

O piloto português, que tinha partido do 11.º lugar da grelha, fechou a prova a 24,269 segundos do vencedor, o italiano Marco Bezzecchi (Duati), com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em segundo, a 1,294 segundos, e o francês Fabio Quartaro (Yamaha) em terceiro, a 1,872, após uma penalização de três segundos por infração dos limites de pista ter atirado o sul-africano Brad Binder (KTM) de terceiro para quinto.

Oliveira chegou a estar na sexta posição no final da primeira volta, mas foi encostado pelo francês Johann Zarco (Ducati), descendo a 12.º, antes de ser novamente apertado por um adversário, o que o fez descer a 23.º e último.

O português viria a recuperar quatro posições, cortando a meta na 19.ª posição.

"A corrida começou bem para mim, estava a conseguir fazer progressos e subir algumas posições. Mas, entre as curvas 10 e 11, fui ultrapassado pelo Johann, que me empurrou para fora, o que fez com que cinco outros pilotos me passassem", explicou o piloto português.

Miguel Oliveira não perdeu a concentração e manteve-se ao ataque, ultrapassando o espanhol Marc Márquez (Honda), que estava por fora, na travagem para a primeira curva [na segunda volta].

"O Alex [Márquez] veio pelo interior e passou-nos aos dois e eu fiquei ensanduichado entre eles e tive de soltar os travões para evitar chocar com ele", explicou.

Com isso, acabou por sair em frente e perder várias posições.

"Isso acabou por resumir a minha corrida. Agora temos de pensar em algo para a corrida principal e para o meu ombro, para poder tentar o meu melhor", concluiu Miguel Oliveira.

A corrida principal deste Grande Prémio disputa-se no domingo.