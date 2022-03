Miguel Oliveira: team manager da KTM reage desta forma à vitória na Indonésia

Francesco Guidotti enalteceu a força do piloto português na segunda prova da temporada de MotoGP.

Francesco Guidotti, team manager da KTM, reagiu com enorme satisfação ao triunfo de Miguel Oliveira no Grande Prémio da Indonésia, segunda corrida da temporada de MotoGP. Isto depois de Brad Binder ter sido segundo classificado no Catar.

"Estou realmente feliz com o resultado para a equipa e para a marca. Todas as pessoas que trabalharam neste projeto merecem esta vitória. O Miguel muito forte desde a sexta-feira de manhã e esteve empenhado em qualquer condição e circunstância. Duas corridas, dois pódios e uma vitória: estamos num bom caminho. Que grande começo de 2022', afirmou.

Com este triunfo, e os primeiros 25 pontos conquistados em 2022, o piloto natural de Almada subiu ao quarto lugar da classificação de pilotos, a cinco do italiano Enea Bastianini (Ducati), que neste domingo não foi além do 11.º lugar. O sul-africano Brad Binder, companheiro de Oliveira na KTM, é segundo, com 28 pontos, e Quartararo segue no terceiro lugar, com 27.