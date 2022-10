Miguel Oliveira sobre treinos livres: "O dia de hoje não nos tira confiança"

A terceira sessão de treinos livres, prevista para a manhã de sábado, deverá ser disputada em condições de seco e será fundamental para garantir o apuramento direto para a segunda fase da qualificação (Q2) e um lugar entre os 12 primeiros da grelha

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) admitiu esta sexta-feira que a escolha de pneus condicionou a sua prestação no primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio da Malásia de MotoGP, penúltima prova da temporada, na qual foi 17.º.

Em declarações proferidas à Sport TV, citadas pela sua assessoria de imprensa, o piloto natural de Almada admitiu que "foi um dia estranho".

"Optámos pela estratégia de não colocar nenhum pneu novo no final da sessão do primeiro treino livre. Mas a verdade é que também não esperávamos esta chuva toda no período da tarde. Foi um pouco inesperado nesse sentido, mas isso não podemos controlar. Portanto, aquilo que não podemos controlar, adaptamos. Foi o que fizemos", sublinhou o piloto luso.

Ainda assim, Miguel Oliveira admite que durante a tarde sentiu-se "um pouco melhor" com a mota, o que "dá mais confiança" para a qualificação de sábado.

"O dia de hoje não nos tira confiança, já que o [Brad] Binder, com o pneu usado, foi ligeiramente mais lento do que eu. Já com o novo, conseguiu dar aquele passo em frente. Isso deixa-nos um pouco mais tranquilos no que concerne à volta rápida. Julgo que amanhã (sábado) iremos andar muito mais rápidos do que se andou esta manhã", frisou Miguel Oliveira.

A terceira sessão de treinos livres, prevista para a manhã de sábado, deverá ser disputada em condições de seco e será fundamental para garantir o apuramento direto para a segunda fase da qualificação (Q2) e um lugar entre os 12 primeiros da grelha.

"À tarde, já temos uma previsão mais incerta... O que é certo é que, se chover, será a chuva que caiu esta tarde, ou seja, tudo estará outra vez atrasado e teremos de realizar os treinos um pouco mais tarde", avisou.

Os atrasos no desenrolar dos treinos, tal como aconteceu esta sexta-feira devido à chuva, não apoquentam o piloto luso.

"Com os atrasos, temos um pouco mais de tempo, temos de continuar a ingerir água, hidratação, alimentação, fazer toda essa adaptação para treinar um pouco mais tarde. Acredito que essas alterações não trazem nenhum fator que tenha de ser trabalhado com uma abordagem psicológica diferente, mas temos de estar prontos para sair [para a pista] a qualquer altura", sublinhou o piloto da KTM.