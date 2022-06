Miguel Oliveira: "Seria como no futebol, essa janela de transferências poderia existir no MotoGP"

Miguel Oliveira voltou a abordar a saída da KTM, agora no final de uma semana em que foi dado como podendo vir a ingressar em equipas da Ducati ou Aprilia

Miguel Oliveira, entrevistado pela Sport TV - detentora dos direitos de transmissão de MotoGP em Portugal - voltou a falar do seu futuro, do qual a única certeza que existe é que não será piloto da KTM oficial em 2023. Durante a semana, recorde-se, o piloto português foi associado a equipas-satélite da Ducati e da Aprilia.

"Na minha opinião, os contratos deviam ser feitos no final da temporada e não antes de metade da época. É ridículo perceber que em maio estamos a decidir os dois anos seguintes. Para mim seria como no futebol, em que existe aquela janela de transferências, onde é possível negociar e fazer contratos...", disse Miguel Oliveira à estação de televisão.

"Essa janela de transferências poderia existir no MotoGP. No final da época fazia mais sentido. Todas as pessoas tinham as ideias mais claras. Nesta altura estamos numa era em que se fala muito, naturalmente. Fazer... não muito. Há que falar menos e trabalhar mais", concluiu.