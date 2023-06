Miguel Oliveira sentiu "alguma fraqueza": "Lutei imenso para manejar a mota"

Redação com Lusa

Piloto português de MotoGP lamenta perda de tempo na corrida sprint devido a lesão.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) lamentou ter perdido algum tempo a manejar a mota durante a corrida sprint do Grande Prémio de Itália de MotoGP, sexta prova da temporada, devido a uma lesão no ombro esquerdo.

Em declarações divulgadas pela equipa RNF, na qual milita, Miguel Oliveira admitiu que sentiu "alguma fraqueza" no ombro e que não teve "força no final, nem resistência". "Lutei imenso para manejar a mota da esquerda para a direita e foi nisso que perdi a maior parte do tempo", explicou o piloto natural de Almada.

Ainda assim, Miguel Oliveira reconhece que já é "uma grande vitória" estar "a correr".

O piloto português terminou ao corrida sprint de hoje na 12.ª posição, depois de ter partido do 18.º lugar da grelha.

"[Fazer] a qualificação de manhã foi um pouco estanho. Não consegui tirar o melhor partido da volta rápida devido a uma situação de bandeiras amarelas na segunda tentativa. Ainda temos muito trabalho para fazer amanhã [domingo] e espero que possamos melhorar", concluiu Oliveira.