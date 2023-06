Miguel Oliveira reage ao GP de Itália: "Cair, levantar, cair, levantar..."

Miguel Oliveira tem tido uma temporada de MotoGP acidentada nas seis provas já realizadas até ao momento.

Miguel Oliveira (Aprilia) revelou que chegou a ter esperança de terminar o Grande Premio de Itália de MotoGP entre os 10 primeiros classificados, antes de uma queda forçar a desistência desta sexta prova do campeonato.

O piloto natural de Almada caiu sozinho a 13 voltas do final quando era 13.º classificado, depois de ter largado da 17.ª posição na prova em que regressava à competição após sofrer uma fratura no ombro esquerdo, no GP de Espanha, a 30 de abril.

Mais tarde, nas redes sociais o piloto português reagiu a tudo o que aconteceu: "Cair, levantar, cair, levantar. Hoje não capitalizamos o resultado com os pontos, mas o regresso foi uma vitória. Excelente trabalho de todos os que me acompanharam na jornada de recuperação até Mugello", referiu no Instagram.

Abalroado nos GP de Portugal e de Espanha, foi obrigado a falhar ainda o GP da Argentina pela lesão contraída em Portimão (nos tendões da perna direita) e o GP de França pela fratura no ombro esquerdo resultante da queda em Espanha.

O GP das Américas, em Austin, que terminou na quinta posição, foi a única corrida principal que terminou esta temporada, pois caiu sozinho esta tarde, em Itália.

Ao todo, na sua carreira em MotoGP (desde 2019), o piloto natural de Almada sofreu 13 quedas em corrida, sete delas provocadas por toques de adversários.

As restantes seis foram por ação do próprio Miguel Oliveira.

A outra desistência aconteceu por um problema técnico no pneu dianteiro.