MotoGP: Miguel Oliveira reage à despedida de Valentino Rossi

Piloto português de MotoGP deixou uma mensagem nas redes sociais.

Valentino Rossi, piloto de 42 anos da Yamaha, anunciou esta quinta-feira que esta será a sua última temporada no MotoGP. Miguel Oliveira reagiu nas redes sociais, deixando um agradecimento e recordando os feitos do italiano.

"Nove títulos mundiais, 115 vitórias em Grandes Prémios, 65 pole positions. Obrigado", escreveu o português da KTM nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MiguelOliveira88 (@88migueloliveira)

"Olá a todos, eu disse que iria tomar uma decisão após as férias de verão e decidi parar no final desta temporada. Infelizmente será a minha última temporada como piloto de MotoGP e é triste e difícil dizer que no próximo ano já não irei correr", começou por dizer em conferência de Imprensa Valentino Rossi, antes de explicar quando tomou a decisão e anunciar que irá passar a competir com os carros, não especificando em que vai competir.

"Tomei a decisão durante a época. Quando comecei o campeonato queria continuar, mas tenho de perceber se fui suficientemente rápido e infelizmente os resultados foram inferiores ao esperado e comecei a pensar no assunto. Adoro competir com carros, apenas um pouco menos do que com as motos e a partir do próximo ano vou correr com os carros, ainda não está 100 por cento decidido em quê. Vou ser piloto toda a vida, mudarei apenas das motos para os carros", disse ainda.