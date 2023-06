Miguel Oliveira Racing Team, uma escola à descoberta do próximo falcão

Miguel Oliveira Racing Team, liderada pelo pai do português da RNF Aprilia, Paulo Oliveira, apoia três pilotos, dos 11 aos 14 anos, nos campeonatos de Portugal e Espanha. Por ocasião da passagem do Campeonato Espanhol de Superbikes pelo Estoril, O JOGO visitou a estrutura por trás do promissor trio, não sendo nada deixado ao acaso, sem esquecer o rendimento escolar.

Passam poucos minutos das nove horas da manhã, mas os motores há muito ressoam junto à bancada principal no Autódromo do Estoril. Percorrido um longo túnel até ao paddock, dezenas de camiões estão alinhados junto às boxes, onde a azáfama é grande. Na garagem número 4, encontra-se a Miguel Oliveira Racing Team, composta por 16 elementos e liderada por Paulo Oliveira, dando apoio a três jovens pilotos, o nipónico Jean Kento Turner e os lusos Afonso Almeida e Gonçalo Dias, com idades entre os 11 e os 14 anos e que repartem o seu esforço pelas pistas dos campeonatos nacionais de Portugal e Espanha nas categorias de Pré-Moto3 e Moto4 (velocidades entre os 170 e os 190 km/h).

Aos jovens pilotos nada falta, já que a equipa conta com médicos, fisioterapeutas e até um nutricionista. Na box, o espanhol é a língua dominante, pois a maioria dos mecânicos e telemetristas, entre eles duas mulheres (Lídia e Adriana), foram recrutados no país vizinho, principal destino para competir, tal é a tradição na disciplina.

Às ordens de Jorge Moreira, coordenador do projeto, os pilotos aguardam ansiosamente pelo início da corrida. Antes, como se de uma prova de MotoGP se tratasse, tudo é verificado ao pormenor, desde o aquecimento dos pneus à afinação do motor.

Nascido em Hiroshima (Japão), Turner passou a integrar a equipa lusa este ano, Almeida recupera de uma lesão na mão esquerda e Dias é o mais novo, com apenas 11 anos, mas aos quatro já pilotava um motociclo, mesmo antes de aprender a andar de bicicleta. No trio, os estudos não são descurados, regendo-se a equipa pelo lema "Sem boas notas, não há motas", uma máxima que Miguel Oliveira seguiu até chegar à classe-rainha. O Falcão está sempre pronto a incentivar os três rapazes, considerando-os promissores.

"Temos uma equipa muito especial. Há, sem dúvida, potencial nesta tripla de pilotos, assim como na nossa muito experiente equipa técnica. São eles que, neste momento, dão corpo à essência da Miguel Oliveira Racing Team, criada para levar alguns valores do motociclismo português a descobrir, crescer e evoluir como pilotos e pessoas, num dos mais competitivos campeonatos de velocidade a nível europeu, o campeonato espanhol de velocidade [ESBK]", contou a O JOGO, conhecendo bem a sensação de correr em casa. "Os meus pilotos sabem o quanto torço por eles e é uma satisfação enorme sabê-los a competir neste campeonato, uma verdadeira escola de aprendizagem", finalizou o português da RNFAprilia.

"O meu objetivo é participar no Mundial de MotoGP"

O facto de ser o mais jovem da equipa, com apenas 11 anos, não retira ambição a Gonçalo Dias, que se descreve como "um piloto inteligente e competitivo". "O meu objetivo é participar no Mundial de MotoGP", conta o jovem, que, naturalmente, tem Oliveira como ídolo, usando o número 88 do piloto da RNF Aprilia no capacete. "O Gonçalo vê no Miguel aquilo que ele gostaria de ser", confirma a mãe.