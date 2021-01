Miguel Oliveira passou no exame de código: "Talvez tenha falhado uma"

Piloto de Moto GP realizou "com sucesso" o exame no Automóvel Clube de Portugal

Miguel Oliveira passou no exame de código de moto. O Automóvel Clube de Portugal informou esta quinta-feira que o piloto do Mundial de Motociclismo "realizou com sucesso" o exame de código de moto no centro de exames do ACP. "Miguel Oliveira ultrapassou mais uma etapa na corrida para a obtenção da carta de motociclos", adiantou o ACP, acrescentando que "apesar dos milhares de quilómetros percorridos em pista, a estrada é bem diferente".

Em declarações ao ACP, Miguel Oliveira reconheceu que o exame de código "talvez tenha sido a parte mais difícil". "Nem tudo é muito intuitivo de responder e as coisas na minha prática processam-se de forma completamente diferente do que na condução em estrada", explicou o vencedor de duas provas no Moto GP em 2020, o Grande Prémio da Estíria, em Spielberg, na Áustria, e o Grande Prémio de Portimão, no encerramento da temporada.



"Obviamente que não é um reaprender tudo de novo, porque estou familiarizado com o motociclo, mas algumas perguntas não são tão óbvias e requer sempre estudo", adiantou, contando aquelas em não terá acertado. "Talvez tenha falhado uma que tem a ver com as luzes em circulação em auto-estrada. E depois uma outra sobre o líquido dos travões. Se era afetado pela humidade ou se era porque evaporava muito rapidamente. Isso, sinceramente, fiquei na dúvida", admitiu, entre risos.