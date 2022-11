Miguel Oliveira: "O meu foco eu sei bem qual é, ser campeão de MotoGP"

Redação com Lusa

Português participa este fim de semana no Rali Casinos do Algarve.

O piloto português Miguel Oliveira participa este fim de semana no Rali Casinos do Algarve, que considera ser uma "diversão", enquanto espera pelo início da próxima época de MotoGP, categoria em que ambiciona ser "campeão".

"O meu objetivo é mesmo divertir-me [...]. O meu foco eu sei bem qual é, ser campeão de MotoGP. O rali [Casinos do Algarve] vem apenas preencher o meu calendário de férias...", disse o piloto português, à margem de uma sessão de autógrafos que teve lugar no Parque Municipal de Feiras e Exposições de Lagoa, antes do início da prova.

A primeira participação de Miguel Oliveira, piloto de MotoGP, em ralis automóveis tem início esta tarde e durante o fim de semana o piloto vai representar a Hyundai na 50ª edição do Rali Casinos do Algarve, prova a contar para Taça de Portugal, ao volante de um Hyundai i20 N Rally2.

O piloto português, que em 2023 troca a KTM oficial pela equipa satélite da Aprilia RNF, estreou-se na passada terça-feira aos comandos da nova mota com que vai competir no próximo ano no Mundial de MotoGP, realizando o quarto melhor tempo dos testes que decorreram em Valência, Espanha.

"Foram boas sensações de início. Agora, obviamente, há que continuar com os pés assentes na terra e continuar a trabalhar este inverno para chegarmos competitivos aos testes e também ao início da temporada, aqui em Portimão", afirmou Miguel Oliveira, em declarações à agência Lusa.

O piloto disse que foi com um "grande entusiasmo" que abraçou o novo desafio com a nova equipa e mostrou-se convencido de que fez "a escolha certa". "Quando abraçamos um novo projeto, na nossa cabeça é sempre para melhor", afirmou, acrescentando que "é com grande entusiasmo" que abraça este desafio e que a nova época vai ser "uma longa maratona".

Sobre a sua passagem pela KTM, o piloto disse que "foi uma saída emotiva para todas as partes", depois de um percurso de sete anos. "Obviamente que gostaria de ter conquistado um pouco mais do que conquistei com eles, mas cinco vitórias em MotoGP é bastante bom, mais dois vice-campeonatos nas categorias inferiores", disse Miguel Oliveira, concluindo que deu "tudo o que tinha em pista, e isso é o que conta".

Apesar de o Rali Casinos do Algarve assinalar a estreia de Miguel Oliveira nos ralis, o piloto não é estreante nas quatro rodas, depois de em junho passado ter representado a Hyundai na etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), no circuito de Vila Real, acompanhado pelo seu pai, Paulo Oliveira.

No Rali Casinos do Algarve estão inscritos 46 concorrentes que partem à conquista da Taça de Portugal de Ralis 2022.