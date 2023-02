Miguel Oliveira no primeiro dia de testes de MotoGP: "Tive de descobrir a mota"

Miguel Oliveira com a Aprilia da RNF

Miguel Oliveira teve "boas sensações" no primeiro dia de testes de MotoGP

Miguel Oliveira (Aprilia) disse ter tido "boas sensações" após a primeira de três jornadas de testes de pré-temporada de MotoGP, que se disputam até domingo na Malásia.

"Tive boas sensações. Penso que depois de três meses, todos nós começámos do zero e foi o mesmo para mim também. Nas primeiras duas voltas tive de descobrir a mota novamente", começou por explicar o piloto português.

Oliveira, que este ano trocou a KTM oficial pela RNF, equipa satélite da Aprilia, efetuou 50 voltas ao traçado de Sepang, conseguindo o seu melhor registo na 39.ª, ao rodar em 1.59,730 minutos.

O piloto natural de Almada concluiu a jornada a 1,260 segundos do mais rápido do dia, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), com o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em segundo, a 0,130 segundos e o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 0,262.

Os ensaios prosseguem no sábado.