Miguel Oliveira no GP da Argentina: "O risco era demasiado alto para conseguir uma posição"

Falta de aderência limitou resultado de Miguel Oliveira na Argentina

Miguel Oliveira (KTM) explicou hoje o 13.º lugar obtido no Grande Prémio da Argentina de MotoGP com "o calor" e a falta de "aderência" que sentiu ao longo desta terceira corrida do Mundial de velocidade.

"Não estou satisfeito com o resultado, mas, considerando as condições, consegui o melhor que podia. Estava muito calor e era difícil ter aderência", começou por dizer o piloto natural de Almada, na conferência de imprensa virtual que se seguiu à corrida em Termas de Rio Hondo.

O piloto português admitiu que "não esperava que a corrida fosse tão dura, porque o ritmo no "warm up" foi bom".

"Senti-me tão forte e competitivo que não esperava que a corrida fosse tão dura", frisou, revelando ter sentido, a determinada altura da prova, que "o risco era demasiado alto para conseguir ganhar uma posição", mas disse que a equipa está "motivada para fazer melhor".

Miguel Oliveira terminou o GP da Argentina de MotoGP na 13.ª posição, a 14,456 segundos do vencedor, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

Com este resultado, o piloto português é sétimo no Mundial, com 28 pontos, a 17 do líder, precisamente o piloto da Aprilia.