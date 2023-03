Miguel Oliveira no arranque do MotoGP: "Essa é a palavra certa!"

Declarações de Miguel Oliveira, que este ano compete com as cores da RNF Aprilia, antes do GP de Portugal, prova que abre a temporada de 2023 de MotoGP

"Sim, essa é a palavra certa: motivado", começou por dizer Miguel Oliveira, questionado pela comunicação do MotoGP antes do arranque da temporada de 2023, que terá como primeira prova o GP de Portugal, em Portimão.

"Após quatro anos no mesmo ambiente, agora são novas cores, nova moto... Posso dizer que estou entusiasmado por variadas razões, a começar pelo facto de agora correr pela Aprilia. Além disso, a época começa em Portugal e sendo o único português em pista, imaginam o que sinto", disse.