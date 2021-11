Miguel Oliveira na chegada ao Algarve: "Vamos mesmo para ganhar!"

Piloto português terminou emocionado a viagem entre Almada e Portimão, agradecendo às centenas de motards que o acompanharam

"Ao chegar aqui, disse cá para mim: vamos mesmo ganhar!", atirou Miguel Oliveira, perante uma entusiástica plateia, na zona ribeirinha de Portimão, depois de quase 300 quilómetros de estrada, desde Almada, sempre acompanhado por centenas de motards, que, mais uma vez, deram um "empurrão" ao piloto português para os mais altos lugares do MotoGP.

Futebolistas à parte, Miguel Oliveira é, por estes dias, o desportista mais popular e mais acarinhado pelos portugueses e provou-o numa viagem única, com cerca de três centenas de motos a seguirem a sua roda até Portimão, onde a partir de sexta-feira o piloto da KTM terá o Grande Prémio do Algarve, penúltima prova da epoca.

"Só tenho carta há uma semana, mas foi gira toda a viagem. Fez um pouco de frio, mas vim sempre muito contente, em especial por este apoio fantástico, quer dos que viajaram comigo quer dos que me receberam em Portimão", disse Oliveira à chegada.

"Ao princípio, pensei que este fim de semana tenho de fazer o melhor possível, mas a meio do caminho, com mais gente, disse que se calhar temos de ganhar. Ao chegar aqui conclui: vamos mesmo ganhar!", atirou, depois de uma viagem pacata, em que se cumpriram todas as regras.

Miguel Oliveira, a seguir, falou sobre o que o espera: "É a segunda oportunidade este ano, agora com público nas bancadas, que era o que faltava. Assim, sente-se muito mais o ambiente". "Obrigado à GNR", disse ainda. Depois, deu uma lembrança, alusiva à sua vitória na estreia do MotoGP em Portimão, à presidente da Câmara, Isilda Gomes.

A autarca ficou emocionada com o momento. "Sou uma mulher muito feliz, bem como todo o meu executivo. Mas há alguém ainda mais feliz", disse Isilda Gomes, chamando então ao palco (montado para o efeito e que vai permanecer até domingo, numa fan zone com petiscos, bebidas e material de MotoGP) o administrador do Autódromo do Algarve, Paulo Pinheiro. "Foste tu o motor disto tudo!", agrdeceu. Depois, dirigindo-se ao piloto e ao público: "O nosso Miguel Oliveira já é quase portimonense. Foi embaixador da cidade (quando Portimão foi Cidade Europeia do Desporto) e é uma honra tê-lo de novo aqui. Nada paga esta alegria! Já ganhou, é o nosso herói, o nosso vencedor! Vamos Miguel!".

Refira-se que Miguel Oliveira entrou em Portimão pela Ponte Velha, um ex-libris da cidade, com centenas de motos à sua volta. O capitão Maio, da GNR, que também faz competição e foi responsável pela segurança, confessou no final ter sido uma honra acompanhar Miguel Oliveira em toda a viagem, destacando o "comportamento exemplar" dos motards.