Miguel Oliveira muito perto da Aprilia, avançam em Espanha

Notícia é avançada esta sexta-feira e coloca o português muito perto da equipa RNF RNF Aprilia.

MIguel Oliveira, que não seguirá na KTM em 2023, estará a um curto passo de chegar a acordo com a RNF Aprilia. A notícia está a ser avançada pelo jornal espanhol Marca, que liga o piloto português com a equipa que vai estrear-se na próxima temporada de MotoGP.

Álex Rins e Raúl Fernández são apontados como os mais fortes candidatos a juntarem-se Oliveira na mesma equipa.

A RNF vai deixar de ter as suas motas fornecidas pela Yamaha a partir do próximo ano e tornar-se uma equipa satélite da Aprilia. Pela primeira vez na história do Moto GP, a marca italiana terá uma equipa satélite a competir no seio do pelotão.

"A nossa filosofia mantém-se no sentido de ajudarmos a desenvolver corredores que, no futuro, se possam tornar pilotos da equipa oficial", explicou o malaio Razlan Razali, proprietário da RNF, aquando do anúncio a 27 de maio.

A equipa oficial da Aprilia conta esta temporada com Aleix Espargaró e Maverick Vinales.