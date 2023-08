Miguel Oliveira incrédulo: "É difícil de perceber. Fui atingido de ambos os lados"

Redação com Lusa

Piloto português comenta desistência na corrida sprint do Grande Prémio da Áustria.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) considerou "difícil de perceber" a desistência na corrida sprint do Grande Prémio da Áustria, 10.ª prova da temporada, depois de ter sido abalroado pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati).

Oliveira foi empurrado para a gravilha logo na primeira curva de uma corrida ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que está cada vez mais perto de renovar o título mundial.

"Na minha perspetiva, é difícil de perceber. Fui atingido de ambos os lados, quase caí e não consegui fazer mais, pois fui ensanduichado", explicou Miguel Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da equipa RNF.

O piloto natural de Cascais disse ainda ser "uma pena" a desistência. "Hoje seria difícil devido às altas temperaturas. Seria preciso controlar as pressões da roda dianteira para conseguir parar a mota. Gostaria de ter podido ficar com uma noção do que vamos enfrentar amanhã [domingo], mas não foi possível", lamentou Miguel Oliveira.

O piloto luso frisa que, agora, será preciso "dar tudo em pista".

Ao contrário de outras quedas esta temporada, a de hoje não deixou mazelas físicas ao piloto português. "Estou bem fisicamente, não há lesões e estou pronto para voltar a tentar amanhã", concluiu Miguel Oliveira.

No domingo disputa-se a corrida principal do GP da Áustria, 10.ª de 20 provas da temporada.