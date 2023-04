Miguel Oliveira: "Hoje a sorte bateu à porta outra vez..."

Mensagem do piloto nas redes sociais depois do incidente que o tirou do GP Espanha logo na primeira volta.

Numa curta mensagem nas redes sociais, Miguel Oliveira agradeceu o apoio, brincando com o infortúnio. "Este início de ano é de longe aquele que idealizei. Hoje a sorte bateu à porta outra vez e como resultado desloquei o ombro. Efetuarei mais exames para entender a extensão da lesão. Fé e paciência na recuperação e olhar em frente", escreveu o piloto do Pragal.

Na classe-rainha do motociclismo desde 2019, os primeiros quatro anos passados na KTM, Miguel Oliveira contabiliza 12 quedas, sete delas causadas por terceiros como aconteceu com Fabio Quartararo e Marc Márquez esta temporada, havendo a particularidade de, em quatro ocasiões, os pilotos que foram contra o português serem seus colegas de equipa...

