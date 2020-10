Miguel Oliveira garante: "Aragão foi duro, mas eu sou ainda mais"

Miguel Oliveira conquistou o pior resultado desta temporada no Moto GP, mas acredita que a próxima corrida vai trazer uma classificação melhor.

Miguel Oliveira não foi além do 16.º lugar no GP Aragão, disputado no domingo, mas não se mostra desanimado e nas redes sociais garantiu que a próxima prova vai ser mais favorável.

"Aragão foi duro, mas eu sou ainda mais. Esta semana há mais e melhor. Obrigado pelo vosso apoio", escreveu o piloto da KTM.

Com este resultado, Miguel Oliveira não somou pontos no Campeonato do Mundo - que passou a ser liderado por Joan Mir - e desceu para a 10.ª posição, com os mesmos 69 pontos que tinha à partida, quando faltam quatro corridas para o final da temporada.