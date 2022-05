Miguel Oliveira foi o 10.º mais rápido na sessão final de treinos do GP de França

"Falcão" até rodou na nona posição na última volta da FP4, mas foi batido por Enea Bastianini (em atualização)

O piloto Miguel Oliveira (KTM) atingiu, este sábado, o décimo lugar na quarta e última sessão de treinos antes das qualificações Q1 e Q2 para o Grande Prémio de França, ao realizar, no segundo dia de preparação, o tempo de 1:31.918.

No primeiro dia, Oliveira terminara na 21.ª posição da grelha, após sofrer duas quedas nas duas sessões iniciais de treino, provocando mazelas. Este sábado, e antes de se fixar no décimo posto, registou um 18.º lugar no terceiro treino.

O português Oliveira conseguiu, aliás, subir à nona posição na última volta da FP4, mas o tempo conseguido (1:31.918) foi batido por Enea Bastianini, o que causou a descida do piloto da KTM ao décimo lugar da classificação.

O mais rápido da quarta e última sessão de treinos do GP de França foi Fabio Quartararo (Yamaha), ao rodar, na volta mais rápida, em 1:31.444. O GP de França está marcado, no circuito Bugatti Le Mans, para o próximo domingo.