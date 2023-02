Miguel Oliveira foi 17.º no último dia de testes de MotoGP na Malásia

O piloto natural de Almada voltou a efetuar 52 voltas ao traçado de Sepang, registando o seu melhor tempo na 41.ª, rodando em 1.58,922 minutos, terminando a 1,033 segundos do mais rápido, o italiano Luca Marini (Ducati).

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi este domingo o 17.º classificado no terceiro e último dia da primeira bateria de testes de pré-temporada do Mundial de MotoGP, na Malásia.

O também transalpino Francesco Bagnaia (Ducati), campeão mundial em título, foi o segundo, a 0,080 segundos de Marini, com o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 0,147 segundos.

Marini e Bagnaia foram os dois únicos a conseguirem baixar ao segundo 57, num dia em que o asfalto se apresentou algo húmido e em que a chuva voltou a aparecer a espaços.

A Aprilia parece ser a única marca capaz de desafiar o domínio da Ducati, que voltou a colocar sete motas nos 10 primeiros lugares.

A Honda, o melhor que conseguiu foi o 10.º posto do espanhol Marc Márquez, enquanto a KTM se ficou pelo 13.º do espanhol Pol Espargaró (GasGas).

As Yamaha não saíram do fundo da tabela de tempos, com o francês Fábio Quartararo em 19.º e o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli em 20.º.

O dia de sábado acabou por ser o melhor para o piloto português, que rodou em 1.58,839 minutos.

No entanto, Miguel Oliveira roda, nesta altura, com uma Aprilia com especificações de 2022, depois de ter trocado a KTM pela RNF (equipa satélite da marca italiana) no início deste ano.

Os testes de pré-temporada regressam em 11 e 12 de março, em Portimão, no Algarve.