Miguel Oliveira falha Grande Prémio da Argentina em MotoGP

Piloto português foi abalroado por Marc Márquez no Grande Prémio de Portugal e novos exames revelaram lesão ainda não anunciada

A RNF Aprilia anunciou esta segunda-feira que Miguel Oliveira não vai participar no Grande Prémio da Argentina, a segunda prova do Mundial de MotoGP, a disputar no próximo fim de semana.

O português sofreu uma contusão na perna direita, depois de ser abalroado por Marc Márquez na terceira volta do Grande Prémio de Portugal, este domingo, no Algarve.

"Após a queda no GP de Portugal, Oliveira foi submetido a novos exames, nos quais mais danos foram revelados, o que o impede de correr a segunda corrida da temporada", esclareceu a equipa, adiantando ainda que o piloto do Pragal não vai ser substituído.

Além de Oliveira, da segunda prova da temporada já estavam afastados Pol Espargaró, Enea Bastianini e Marc Márquez, todos com fraturas sofridas em quedas durante o Grande Prémio de Portugal.

O português vai agora tentar recuperar para alinhar no Grande Prémio das Américas, em Austin (EUA), de 14 a 16 de abril.