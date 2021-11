Miguel Oliveira em 15º nos terceiros treinos livres do GP do Algarve

Piloto português da KTM falhou entrada direta na Q2, mas melhorou quatro posições.

Miguel Oliveira falhou na manhã deste sábado a entrada direta na Q2 no GP de Portugal, em Portimão, pelo que vai ter de passar pela primeira sessão de qualificação. Nela vai lutar por um dos dois lugares ainda disponíveis na Q1 [12 pilotos mais rápidos do dia].

O piloto português da KTM alcançou o 15.º melhor tempo nos terceiros treinos livres para o Grande Prémio do Algarve de MotoGP, 17.ª e penúltima prova do Mundial de motociclismo de velocidade, melhorando quatro posições.

Depois de ter terminado as sessões de sexta-feira com o 19.º registo, o piloto natural de Almada cumpriu a sua melhor volta ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em 01.40,061 minutos, a pouco mais de 0,8 segundos do mais rápido.

O vencedor da estreia do circuito algarvio em MotoGP, em 2020, 10.º do Mundial com 92 pontos, ficou a aproximadamente 0,4 segundos do espanhol Jorge Martín (Ducati), último no top-10, que dá acesso à segunda fase de qualificação (Q2), no fim da quarta sessão de treinos.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo da classificação de pilotos, cumpriu a volta mais rápida na sessão matinal de hoje, em 1.39,202, batendo por um milésimo de segundo o francês Fabio Quartararo, vencedor da corrida algarvia em abril, que já assegurou o título de campeão do mundo e tinha dominado os treinos de sexta-feira.

O espanhol Joan Mir (Suzuki), campeão em 2020 e terceiro no Mundial, subiu ao terceiro lugar, ao gastar mais 0,025 segundos na montanha-russa algarvia do que Bagnaia, por troca com o australiano Jack Miller (Ducati), quarto a 0,16.

Na sua penúltima prova na categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade, o italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão do mundo da principal categoria, também melhorou o seu desempenho, obtendo o 17.º tempo, a 1,011 segundos, um dia depois de ter sido 21.º e penúltimo.

Os pilotos de MotoGP voltam ao circuito algarvio às 13h30, para a quarta e última sessão de treinos, que antecede a primeira fase de qualificação, às 14h10, e a segunda, 25 minutos depois, que vai definir a grelha de partida para a corrida de domingo.

Em Moto3, o britânico John McPhee (Honda) assumiu hoje o primeiro lugar nos treinos, em 01.47,775, relegando para a segunda posição o italiano Dennis Foggia (Honda), segundo classificado do campeonato, a 21 pontos do espanhol Pedro Acosta (KTM), que se quedou pelo sexto registo esta manhã.

O Grande Prémio do Algarve, a disputar no domingo, vai ser a 17.ª corrida portuguesa, a segunda do ano, juntando-se às 16 edições do Grande Prémio de Portugal, que foi disputado entre 2000 e 2012, no autódromo do Estoril, em 1987, no circuito de Jarama, em Espanha, e em 2020 e 2021, em Portimão.

O Mundial termina a 14 de novembro, em Valência.