Miguel Oliveira explica queda para último: "Tive de soltar os travões e ir em frente..."

Na transmissão televisiva não foi possível verificar o que aconteceu com o piloto português que, no início da segunda volta, perdeu muitas posições repentinamente, ficando mesmo na última posição. Terminou a corrida no 19.º lugar.

Miguel Oliveira (Aprilia) terminou este sábado no 19.º lugar a corrida sprint do Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava prova da temporada, ganha pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati). O piloto português chegou ao sexto lugar ainda na primeira volta, mas viu-se envolvido em toques de outros adversários no início da segunda das 13 voltas previstas, acabando por ser relegado para o 23.º e último lugar.

Mais tarde, em declarações à Sport TV, o "Falcão" explicou o que aconteceu naquela segunda volta da corrida. "Fiz um bom arranque. Na primeira volta recuperei algumas posições. Entre a curva 9 e 10 passei o Aleix Espargaró e o Johann Zarco, que depois entrou por dentro na curva 10, já muito tarde. Bateu-me, tive de levantar a mota, saí largo, e perdi seis posições. Depois, na curva 1, estava a passar o Marc na travessa, e o Álex Márquez mete-se ao nosso lado e eu fiquei "ensanduichado". Para evitar tocar no Álex, tive de soltar os travões e ir em frente. É a história da minha corrida", afirmou.