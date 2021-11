Miguel Oliveira explica marca nos treinos e desabafa: "É um bocado frustrante"

Miguel Oliveira promete reagir após treinos abaixo das expectativas

Miguel Oliveira (KTM) assumiu-se esta sexta-feira negativamente surpreendido com o desempenho da mota no primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, mas mantém a confiança e promete reagir no sábado.

O piloto natural de Almada terminou no 19.º lugar o primeiro dia de treinos livres da 17.ª e penúltima prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, com o tempo de 01.40,935 minutos, a 1,545 segundos do mais rápido, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).

"Senti a pista algo escorregadia e com a mota sem aderência. As condições foram melhorando, mas não para nós. Tentámos perceber o que fazer para melhorar. O que fizemos não ajudou e vamos tentar melhorar para amanhã [no sábado]", afirmou Miguel Oliveira, em conferência de imprensa.

O português, vencedor da estreia do circuito algarvio em MotoGP, em 2020, admitiu que o comportamento da sua mota está a ser surpreendente, depois do desempenho na corrida anterior, em Misano, em Itália, onde caiu a cinco voltas do final da corrida, quando seguia na quarta posição, à frente de Quartararo.

"Está a ser uma surpresa, depois da corrida da semana passada. Mas não estou a perder a confiança. É um bocado frustrante, mas temos de ter calma, reagir e não desistir, procurando fazer algo para nos apresentarmos melhor amanhã de manhã", sublinhou Oliveira, 10.º classificado do Mundial, com 92 pontos.

Os pilotos de MotoGP voltam ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, no sábado, para mais duas sessões de treinos, às 09:55 e 13:30, antecedendo a primeira fase de qualificação, às 14:10, e a segunda, 25 minutos depois.

O Grande Prémio do Algarve, a disputar no domingo, vai ser a 17.ª corrida portuguesa, a segunda do ano, juntando-se às 16 edições do Grande Prémio de Portugal, que foi disputado entre 2000 e 2012, no autódromo do Estoril, em 1987, no circuito de Jarama, em Espanha, e em 2020 e 2021, em Portimão.

O Mundial termina em 14 de novembro, em Valência.