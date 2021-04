Miguel Oliveira explica como vencer o GP de Portugal: "É uma pista cheia de cantos cegos"

Declarações de Miguel Oliveira, piloto da KTM, esta quinta-feira, no lançamento do GP de Portugal que decorre até domingo.

Como ser o mais rápido em Portimão: "Começando na frente! Vejamos o ano passado. As lacunas foram mínimas durante a qualificação, enquanto na corrida aumentaram. Acho que aconteceu porque é difícil ultrapassar aqui. Larguei da pole position no ano passado, mantive a liderança e não tive de ultrapassar ninguém. Isso ajudou-me. No entanto, acredito que os pilotos podem fazer uma diferença maior aqui do que no Catar. Em Losail a moto é decisiva. Aqui, se se encontrar as trajetórias corretas e se perceber onde se deve acelerar antes dos outros, pode-se ganhar muito tempo. A parte mais importante são as curvas 8-9-1. Em geral é uma pista cheia de cantos cegos e a experiência é fundamental, a pista acaba por ser um mistério para quem está a pilotar aqui pela primeira vez e a sensação de compressão que às vezes se tem no estômago, devido aos altos e baixos , é única"

Há quem diga que Oliveira está em Portimão como Nicky Hayden esteve em Laguna Seca: "Não, acho que não tenho mais pressão depois da vitória do ano passado. Claro que muitos esperam um excelente desempenho meu, mas o fim de semana ainda não começou e ninguém sabe qual será o nível de cada na pista. Hoje em dia é praticamente impossível apostar no vencedor na quinta-feira. Não acho que o que aconteceu no ano passado possa representar um precedente significativo, tantas coisas mudaram nos últimos meses. Pela minha parte, espero começar bem nos treinos livres de amanhã".

O fato de não haver público ainda faz o faz do Grande Prémio de Portugal especial:

"Com certeza que sim, porque, por exemplo, não precisei de avião e vim de carro. Sinto-me muito em casa e ontem [esta quarta-feira] houve um evento com os patrocinadores em que vários fãs apareceram na entrada do autódromo e começaram a aplaudir-me. Não estava à espera e foi uma boa surpresa. Espero fazê-los felizes no domingo".