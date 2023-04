Miguel Oliveira: "Estou curioso para descobrir Jerez com a Aprilia. E muito motivado"

Português vai a Espanha a pensar somar pontos duas vezes e subir no MotoGP.

"Comparado com o ano passado temos de estar satisfeitos, mesmo sabendo que só não fizemos melhor devido ao acidente do Marc Márquez com o Miguel Oliveira. Mas este é um momento positivo e vamos para Jerez, onde acredito que o campeonato verdadeiramente começa. São pistas que todos conhecem e teremos Jerez, Le Mans, Mugello, Sachsenring e Assen", resumiu Razlan Razali, diretor da RNF-Aprilia, sobre a sucessão de cinco corridas europeias de MotoGP que deixam a sua equipa "cheia de entusiasmo e motivação".

Miguel Oliveira, que nos Estados Unidos regressou de lesão, para recuperar de 15.º para quinto, tem um discurso semelhante. "Saí confiante de Austin, que sempre foi uma pista difícil para mim", disse, sabendo que fez o melhor resultado em MotoGP no circuito americano. "Vindo de lesão, foi bom marcar pontos. O objetivo para Jerez é o mesmo, continuar a somar pontos nas duas corridas", completou.

"Espero dar mais um passo em frente em termos de velocidade, para melhorar na qualificação. Estou curioso para descobrir Jerez com a Aprilia. E muito motivado", atirou Oliveira, que no GP de Espanha terá as duas corridas, sábado e domingo, às 14h00.