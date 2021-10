Miguel Oliveira está a tirar carta de mota: "A estrada não é uma pista"

ACP respondeu à publicação do piloto português nas redes sociais, com boa disposição à mistura.

Miguel Oliveira está a tirar a carta de condução de mota, tendo passado no início deste ano no exame de código e dando agora "mais um passo" no caminho de se "tornar um motociclista com habilitação certificada", como deu conta em publicação nas redes sociais.

Quem respondeu à sua publicação foi o Automóvel Club de Portugal (ACP), dando-lhe a "primeira lição".

"Miguel Oliveira, primeira lição: a estrada não é uma pista", comentou, com um emoji de riso no final.