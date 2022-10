Miguel Oliveira: "Espero acabar a temporada com mais um pódio"

Piloto português espera obter um bom resultado no Grande Prémio da Malásia deste fim de semana. Já ganhou duas vezes em Sepang, antes de chegar ao MotoGP

Miguel Oliveira espera obter mais um pódio até ao final da época, apontando já este domingo a Sepang, na Malásia, onde venceu em Moto3 (2015) e Moto 2 (2017).

"Há 50 pontos por conquistar e obviamente que os 50 pontos seriam o objetivo máximo. Mas, pessoalmente, terminar a época com mais um pódio seria bastante positivo e é disso que estou à procura", afirmou Miguel Oliveira em Sepang, onde, esta sexta-feira, terá as duas primeiras sessões de treinos livres para o Grande Prémio da Malásia, às 3h50 e 8h05 portuguesas. A corrida de domingo, penúltima da época, será às 8h00 de Portugal continental.

O Falcão espera uma boa performance num circuito onde já foi feliz nas categorias inferiores do Mundial, apesar de nunca ter concluído uma prova na categoria principal, já que, em 2019, após o primeiro treino, foi para a Alemanha para ser operado ao ombro.

"Temos muita informação, já que todos os testes da pré-temporada foram realizados aqui, inclusive no período da covid-19, em 2020. Todo o processo que temos vindo a fazer tem sido bastante bom, mesmo em Phillip Island. Apesar do fim de semana complicado, fomos muito competitivos e na corrida ainda mais. Chegamos aqui com bastante motivação e com a certeza de que conseguiremos ser competitivos", disse Oliveira.

O piloto português afirmou também que Sepang é um circuito de que gosta "bastante" e que sempre se adaptou "muito bem" ao traçado, pretehdendo estar entre os 10 primeiros na grelha de partida da prova de domingo.

"Ao que tudo indica, os períodos de manhã serão os mais propícios a fazer um bom tempo, sobretudo no sábado de manhã, com a pista limpa e já com bastante borracha. Será importante nesse treino livre estar entre os 10 primeiros e conseguirmos uma boa qualificação para a corrida. A posição de saída em Sepang é algo bastante importante", explicou o piloto da KTM.