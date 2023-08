Miguel Oliveira espera ser "competitivo na qualificação e na corrida sprint"

Redação com Lusa

Piloto português aborda o Grande Prémio da Áustria de MotoGP.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) espera ser competitivo na qualificação e na corrida sprint de sábado do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, 10.ª prova do campeonato do mundo.

O piloto luso, que terminou o dia como o 10.º mais rápido, garantiu a passagem direta à segunda fase da qualificação (Q2) de amanhã.

"Foi um dia difícil mas positivo. Não senti que tinha o melhor ritmo, mas consegui fazer uma boa volta e isso ajudou a manter-me dentro do top-10", começou por dizer o piloto natural de Cascais, citado pela assessoria de imprensa da equipa RNF.

Ainda assim, Miguel Oliveira disse que teria gostado de ter "um bocadinho mais de tempo para trabalhar na mota", mas sublinhou estar "feliz com o resultado".

Oliveira tinha sido o 17.º classificado na sessão de treinos livres da manhã, mas, nos treinos cronometrados da tarde, melhorou 1,661 segundos.

Agora, para sábado, diz que a equipa vai "tentar fazer algumas coisas para melhorar e conseguir ser competitivo na qualificação e na corrida sprint".