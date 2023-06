Miguel Oliveira em silêncio por não se sentir bem após nova queda

Miguel Oliveira perdeu uma posição no Mundial e é 17.º classificado. A próxima prova é o GP de Alemanha, já no próximo fim de semana.

Miguel Oliveira abandonou o GP de Itália, sexta prova da temporada do MotoGP, devido a queda a 13 voltas do final, quando seguia na 13.ª posição, depois de ter largado do 18.º lugar da grelha. Na prática foi do 17.º, pois o espanhol Alex Rins, da Honda, caiu na corrida sprint de sábado e já não alinhou na prova.

No final, ao contrário do que é habitual, Miguel Oliveira não marcou presença na habitual "zona mista", onde os pilotos prestam declarações à comunicação. Razão? O piloto português da RNF Aprilia não se sentia bem depois de mais uma queda, esta na prova de regresso após cinco semanas de ausência.

"Pedimos desculpa, mas o Miguel Oliveira já foi embora, não se sentiu bem depois do acidente. Ele estará bem na próxima semana", explicou a equipa.