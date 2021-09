Miguel Oliveira em 14.º no GP Aragão, Francesco Bagnaia vence

Francesco Bagnaia venceu este domingo o GP Aragão; Miguel Oliveira terminou em 14.º.

Miguel Oliveira (KTM) segue longe das primeiras posições no Mundial de Moto GP. O piloto português até teve um bom início de corrida na 13.ª prova do ano, mas terminou o GP Aragão, este domingo, apenas na 14.ª posição.

Bem à frente, desenhou-se uma corrida de emoção especificamente por uma batalha particular. Francesco Bagnaia (Ducati) e Marc Márquez (Honda) lutaram até ao fim pela vitória, mas o piloto italiano levou a melhor e conquistou o topo do pódio, seguido de perto pelo espanhol. Joan Mir ficou em terceiro, após partir em sétimo.

Miguel Oliveira, que começou na grelha inicial em 18.º, teve uma ótima partida, alcançando em poucos segundos a 13.ª posição. Porém, não conseguiu manter o mesmo ritmo e concluiu as 23 voltas ao traçado aragonês em 14.º a 22,703 segundos de Francesco Bagnaia.

Depois de encerrar a primeira metade da temporada do Mundial de MotoGP com três pódios (2.º, 1.º, 2.º) e um quinto lugar, Miguel Oliveira não conseguiu manter o ritmo. Foi 16.º na última corrida e agora 14.º.

Com estes resultados, o piloto português caiu uma posição no Mundial, para nono, com 87 pontos, enquanto o francês Fabio Quartararo (Yamaha) permanece na liderança.