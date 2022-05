Miguel Oliveira e uma hipótese para o futuro: "A KTM já me falou disso"

Possibilidade de voltar à Tech3 em cima da mesa.

Em final de contrato com a KTM, Miguel Oliveira revelou a existências de conversas no sentido de regressar à equipa satélite, a Tech3.

"Sim, é algo de que a KTM já me falou. É uma grande novidade para mim. Estou a fazer-me algumas perguntas agora: 'o que poderia ter feito de diferente? E o que posso fazer mais? Que mais posso fazer para voltar a ter o mesmo lugar que tenho agora?' Ainda não tenho uma resposta para isso", afirmou o piloto português à "Sportsweek".

"A minha situação contratual para a próxima época ainda está em aberto", vincou Miguel Oliveira. "Neste momento há muitos pilotos, mas não muitos lugares. A minha ambição é continuar a competir numa equipa de topo", reconheceu.

Miguel Oliveira é atualmente 11.º, com 43 pontos, no Mundial de MotoGP. O francês Fabio Quartararo (Yamaha), à oitava corrida, em Itália, na liderança, com 102 pontos, mais quatro do que o espanhol Aleix Espargaró.