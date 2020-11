Miguel Oliveira e um ponto da pista de Portimão: "Sente-se algo no estômago"

"Sente-se algo no estômago", afirma o piloto português.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) considerou esta sexta-feira "uma sensação fantástica" correr em casa "mesmo sem público", depois do primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que se disputa até domingo no Algarve.

Em declarações aos jornalistas através da plataforma Zoom, Oliveira sublinhou que "é essa sensação que reina em cima da mota".

"É uma sensação fantástica. Mesmo sem público, de cada vez que saio para a pista sinto-me motivado para fazer bem. É essa a sensação que reina em cima da mota. Mesmo sem o público, há sempre uma sensação de apoio", disse o piloto português.

O piloto, que tinha sido o mais rápido na sessão da manhã, melhorou quase 200 milésimos de segundo na sessão da tarde, rodando na sua melhor volta em 1.39,946 minutos, a 529 milésimos do mais rápido do dia, o francês Johann Zarco (Ducati).

"Foi um bom dia. Gostei de todas as voltas. Foi uma boa experiência descobrir Portimão de MotoGP pela primeira vez", reconheceu.

O piloto de Almada considerou que um dos pontos mais críticos da pista do Autódromo Internacional do Algarve é a travagem "para a primeira curva".

"Travamos e, de repente, não temos apoio. Sente-se algo no estômago, o que é bom. A última curva é fixe de se fazer, com esta potência. Sou suspeito, mas é das pistas mais divertidas no calendário", comentou o piloto da Tech3, que admitiu já ter "uma ideia" do caminho a seguir no resto do fim de semana, até porque a pista, no sábado, "vai melhorar".

O piloto português explicou ainda que os pilotos precisam, neste traçado, "de ter a frente estável".

"Precisamos de uma mota estável no geral. Para as travagens é importante uma mota que esteja sob o nosso controlo, mas que permita mover-nos durante a travagem. Em termos de potência não faz muita diferença, porque mesmo na reta maior só rodamos um pouco o acelerador", acrescentou o piloto da Tech3.

Apesar de ter algum conhecimento do traçado algarvio, hoje foi a primeira vez em que Miguel Oliveira rodou com uma mota de MotoGP.

"A pista fica mais estreita com a MotoGP, difícil por ter tanta potência e estarmos longe da afinação certa na entrega de potência e controlo de tração. No geral, é bastante divertida, das mais divertidas do calendário. Mas já sabia que a vantagem de conhecer a pista iria durar pouco tempo", concluiu.

Para sábado estão previstas mais duas sessões de treinos livres e a qualificação, dividida em duas partes.

A primeira (Q1), que reúne os 10 pilotos mais lentos da terceira sessão de treinos livres, e a segunda, com os restantes 10 pilotos mais os dois mais rápidos da Q1.

Após 13 corridas realizadas, Miguel Oliveira ocupa a 10.ª posição do campeonato, com 100 pontos.