Miguel Oliveira: "Terceira linha da grelha é um bom lugar para começar a corrida..."

Redação com Lusa

Declarações do piloto português após ter sido o sétimo mais rápido na qualificação do Grande Prémio da Indonésia em MotoGP.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) disse estar "confiante" num bom resultado no Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, segunda prova do Mundial de motociclismo de velocidade, depois de ter sido o sétimo mais rápido na qualificação.

"A qualificação foi boa. Demos um passo em frente, que era o nosso objetivo. A terceira linha da grelha é um bom lugar para começar a corrida e ainda fazer um bom resultado. Fizemos um bom trabalho até agora e estou confiante que podemos ficar bastante bem classificados no final da corrida", disse o piloto de Almada, em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa.

Mandalika é um circuito novo no Mundial, que há 25 anos não visitava a Indonésia. Por isso, o piloto luso mostra-se "curioso" quanto ao desenrolar de uma corrida, que será "longa", com 27 voltas previstas. "Estou curioso para ver como vai ser amanhã [no domingo]. Vamos todos ter a experiência de fazer pela primeira vez 27 voltas neste circuito. Estou focado em fazer um bom arranque e, depois, ver onde nos podemos colocar durante a corrida", frisou o piloto de 27 anos.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), campeão em título, vai partir da pole position, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) e o seu compatriota Johann Zarco (Ducati) a partirem ao seu lado, na primeira linha da grelha, ligeiramente à frente do italiano Enea Bastianini, que lidera o campeonato, que vai ocupar o quinto lugar.

A segunda prova do Mundial de MotoGP tem início marcado para as 15:00 locais (07:00 em Portugal continental).