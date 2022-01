Miguel Oliveira e as metas para 2022: "Quero tirar o máximo partido do meu potencial"

Na apresentação das motas da KTM para o Mundial de 2022 de MotoGP, Miguel Oliveira definiu como objetivo melhorar a prestação do ano passado, em que esteve três vezes no pódio

O piloto português admitiu que, apesar das conquistas de lugares no pódio, o ano passado podia ter corrido bem melhor. "No ano passado demos um grande passo em frente em quatro corridas, fui ao pódio três vezes, e isso foi muito bom. Mas depois, com a lesão que sofri na segunda parte da época as corridas tornaram-se muito difíceis e foi, definitivamente, uma fase de aprendizagem para mim", reconheceu à assessoria de imprensa da KTM.

"Faltou-me consistência e obviamente esta época quero melhorar isso. Nunca é fácil ir ao limite e ao mesmo tempo pensar em acabar a corrida. Diria que se tivesse sido capaz de somar pontos em todas as provas, no final do campeonato o resultado poderia ter sido diferente. Por isso, agora quero tirar o máximo partido do meu potencial, da moto e de toda a equipa, de modo a transformar isso em resultados", disse ainda Miguel Oliveira.

O diretor da KTM, Pit Beirer, também delineou metas semelhantes para 2022, apontando a consistência como um fator determinante para as atingir. "A meta agora é sermos consistentes todos os fins de semana, entrar no top-cinco e lutar pelo pódio na classificação final do campeonato. Sei que a fasquia está alta porque os outros fabricantes também têm ambições, mas nós estamos fortes: temos a equipa, a base, a moto e os pilotos."