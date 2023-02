Miguel Oliveira e as diferenças entre Aprilia e KTM: "Ainda não mexemos em nada"

Redação com Lusa

Miguel Oliveira teve "boas sensações" no primeiro dia de testes de MotoGP

Miguel Oliveira (Aprilia) disse ter tido "boas sensações" após a primeira de três jornadas de testes de pré-temporada de MotoGP, que se disputam até domingo na Malásia.

Oliveira, que este ano trocou a KTM oficial pela RNF, equipa satélite da Aprilia, efetuou 50 voltas ao traçado de Sepang, conseguindo o seu melhor registo na 39.ª, ao rodar em 1.59,730 minutos.

O piloto natural de Almada concluiu a jornada a 1,260 segundos do mais rápido do dia, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati), com o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em segundo, a 0,130 segundos e o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 0,262.

"É muito diferente, mas a mota tem muito potencial, só preciso de adaptar agora ao meu estilo. Ainda não mexemos em nada na mota, começámos com o setup [afinação] básico, e agora vamos descobrir e mexer em pequenas coisas para que eu me sinta mais confortável e, claro, para que possa andar mais rápido", frisou o piloto português.

Miguel Oliveira lembra que ainda há "mais dois dias e muitos quilómetros para fazer com a Aprilia" pelo que se mostra "confiante" num bom trabalho antes da prova de abertura do campeonato, em Portugal, a 26 de março.

Os ensaios prosseguem no sábado.