Miguel Oliveira e a fama : "Se estiveres numa estação de serviço e fores urinar, vais ver-me"

Miguel Oliveira representa as cores de Portugal no Mundial de MotoGP

Miguel Oliveira assume que é complicado andar na rua em Portugal sem ser reconhecido, mas agradece o carinho que sente desde sempre

Herói e famoso em Portugal: "Não é que não me sinta confortável mas não me vejo como uma estrela ou uma pessoa popular. Sei que os portugueses têm um enorme carinho por mim, por trazer a bandeira de Portugal para o MotoGP. Não é mau ser famoso, mas é consequência do que fazemos. A popularidade traz-me privilégio e os portugueses são espantosos. O MotoGP tem crescido em Portugal, as pessoas falam mais de mim, o que é bom, ainda que por vezes isso traga alguns desentendimentos. Mas, faz parte"

A fama: "Tenho fãs por todos os país e seria difícil andar na rua e não ser reconhecido., Neste momento tenho dois patrocinadores em Portugal a fazer anúncios comigo... Se fores a uma estação de serviço e fores urinar, vais ver-me. Lá estarei num anúncio [risos]. É estranho. Não é fácil passar despercebido."

A popularidade de Ronaldo: "Não é se pode comparar ninguém com Ronaldo, é a pessoa mais seguida nas redes sociais em todo o mundo, está num outro patamar. Sou muito conhecido, mas não me posso comparar com Ronaldo. É impossível".

Declarações ao site do MotoGP