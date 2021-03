Miguel Oliveira e a ausência de público no GP de Portugal: "Notícia triste, mas esperada"

Miguel Oliveira com a ambição em alta para a nova época de MotoGP

Redação com Lusa

Piloto português de motociclismo não evidenciou surpresa com a decisão recentemente avançada por uma fonte do Governo ao semanário Expresso.

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) considerou, esta sexta-feira, ser "uma notícia triste" a possível ausência de público no Grande Prémio de Portugal de motociclismo, previsto ocorrer no Autódromo Internacional do Algarve, de 16 a 18 de abril.

"É uma notícia triste, mas um pouco esperada. São as decisões do Governo que teremos de respeita", disse o piloto português, em resposta à Agência Lusa, à margem da assinatura do acordo de renovação de um patrocínio. Todavia, o piloto natural de Almada disse "lamentar a falta de público num evento tão prestigiado como o MotoGP".

O semanário Expresso noticia, esta sexta-feira, que uma fonte do Governo avançou que, até ao fim deste período de desconfinamento, eventos como o Grande Prémio de MotoGP ou de Fórmula 1 e a I Liga "não terão público".

Também o GP de Portugal de 2020, realizado 22 de novembro, não teve público nas bancadas do circuito de Portimão, por força da pandemia de covid-19.

Na altura, Miguel Oliveira brilhou ao conquistar a "pole position' e também a vitória na prova, a segunda na carreira feita na categoria rainha do Mundial de velocidade de motociclismo, despedindo-se em grande da última temporada.