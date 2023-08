Miguel Oliveira e a Aprilia: "Duvido que faça assim tanta diferença a moto de 2023 com a de 2022"

Miguel Oliveira obteve em Silvertsone o melhor resultado da presente temporada de MotoGP

Miguel Oliveira (Aprilia) conseguiu o melhor resultado da presente temporada de MotoGP, ao terminar o Grande Prémio da Grã-Bretanha no quarto lugar.

Partindo do 16.º lugar, o piloto portuuguês cortou a meta a 0,750 segundos do vencedor, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que roubou a vitória ao italiano Francesco Bagnaia (Ducati) na última volta, com o atual campeão mundial a ser segundo, a 0,215 segundos, e o sul-africano Brad Binder (KTM) em terceiro, a 0,680 segundos.

No final da corrida em Silverstone, Oliveira abordou as diferenças entre a Aprilia vencedora e aquela que dispõe na RNF. "Nós temos a versão de 2022 completa. Na sexta-feira experimentei um chassis diferente, mas voltámos atrás logo no sábado. Aquilo que nós temos disponível é a carenagem de 2022 com os apêndices junto às pinças de travão como a equipa oficial, mas de resto essa é a moto", começou por referir.

"Duvido que faça assim tanta diferença a moto de 2023 respetivamente à de 2022", acrescentou o piloto de Almada. "Qualquer coisa existe naturalmente, mas fico contente por o Aleix Espargaró também se tenha evidenciado e nestas condições difíceis a nossa moto mostrou-se à altura de podermos dar sensações positivas e competitivas".