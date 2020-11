Miguel Oliveira divulga mensagem enviada pelo pai antes do GP de Portimão

Piloto português sagrou-se vencedor da última etapa do Campeonato do Mundo de MotoGP e ainda estabeleceu outras marcas na fase de qualificação

O piloto Miguel Oliveira divulgou, esta sexta-feira, a mensagem que o pai Paulo Oliveira lhe enviou no dia anterior ao triunfo obtido no Grande Prémio de Portugal, a última etapa do Campeonato do Mundo de MotoGP.

"Filho, este fim de semana é teu. Não deixes que nada nem ninguém interfira com o teu objetivo, com o teu sonho. O momento começa agora, dorme tranquilo, aproveita a companhia e acorda com a energia máxima. Amanhã terás um país a apoiar-te e tu, como sempre, com os pés assentes na terra, vais sentir que tudo valeu a pena. É só o início do que está a chegar. Habitua-te. Sinto-me muito grato por ser teu pai e grande responsável por isto tudo, mas o mérito é teu. Amo-te, filho", leu Miguel Oliveira, numa emissão radiofónica.

No passado fim de semana, e além de ter vencido na pista de Portimão, Miguel Oliveira garantiu a volta mais rápida da primeira sessão de treinos livres e ainda a primeira pole position da carreira em MotoGP.